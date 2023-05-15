У Києві та області на кілька днів оголошений надзвичайний рівень небезпеки

Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі

Протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Про це попереджає «Укргідрометцентр».

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«16-18 травня по Київській області та Києву надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у попередженні.

Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.

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Нагадаємо, у Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, потім знову повернеться тепла погода.