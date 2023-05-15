Головна Київ Новини
search button user button menu button

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)
Масштабна пожежа під Києвом, 15 травня
фото: Нацполіція Київщини

Поблизу столиці горить лісова підстилка та поодинокі дерева

Сьогодні, 15 травня, у одному із районів Київської області виникла пожежа. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.

Нацполіція області повідомляє, що наразі горить лісова підстилка та поодинокі дерева. 

На місці працює ДСНС.

Нагадаємо, протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.

До слова, у Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, потім знову повернеться тепла погода.

Читайте також: Якою буде погода у травні: прогноз синоптиків
Теги: пожежа Київ ДСНС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оператор керує роботом за допомогою пульта з безпечної відстані
Пожежу після ракетної атаки на Тернопіль рятувальникам допоміг загасити робот
Вчора, 18:59
провінція Канади Альберта зіткнулася з масштабними лісовими пожежами
У Канаді спалахнула нова масштабна пожежа: деталі
Вчора, 07:41
у ДСНС закликали українців не провокувати пожежі в екосистемах
Пожежі в екосистемах України: у ДСНС назвали шокуючу статистику
11 травня, 04:16

Новини

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)
Зловмисник напав на киянку біля дверей її квартири: як їй вдалося вирватися
Зловмисник напав на киянку біля дверей її квартири: як їй вдалося вирватися
У Києві та області на кілька днів оголошений надзвичайний рівень небезпеки
У Києві та області на кілька днів оголошений надзвичайний рівень небезпеки
Петиція щодо демонтажу пам’ятника Пушкіну в Києві набрала необхідну кількість голосів
Петиція щодо демонтажу пам’ятника Пушкіну в Києві набрала необхідну кількість голосів
Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП
Під Києвом водій збив маленьку дитину і втік із місця ДТП
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото
Вибух у центрі Києва: рятувальники показали фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
8128
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
8051
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
5215
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
4601
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
4399
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту