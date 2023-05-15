Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (відео)

Поблизу столиці горить лісова підстилка та поодинокі дерева

Сьогодні, 15 травня, у одному із районів Київської області виникла пожежа. Відповідні відео вже з’явилися в мережі.

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Нацполіція області повідомляє, що наразі горить лісова підстилка та поодинокі дерева.

На місці працює ДСНС.

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Нагадаємо, протягом 16-18 травня у Києві та Київській області діятиме надзвичайний рівень небезпеки. Синоптики закликали українців бути обережними у поводженні з вогнем на відкритому повітрі.

До слова, у Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси. Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, потім знову повернеться тепла погода.