Киянин підпалив кафе, тому що не сподобалось обслуговування (фото)

Столичні слідчі повідомили чоловіку про підозру за підпал кафе на Лісовому масиві

У кафе на вулиці Шолом-Алейхема в Деснянському районі Києва сталась пожежа. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарі.

Рятувальники ліквідували пожежу, а поліцейські неподалік від місця події виявили особу, яка скоїла підпал, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалось обслуговування в кафе, тож він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш та запалив її. Внаслідок пожежі пошкоджений інтер’єр залу. З місця події ми вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи», - розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько.

Підпалювачем виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1.6 проміле.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Киянину загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно чоловік «замінував» столичну фірму, щоб помститися за намір звільнити його наречену.