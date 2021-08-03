Синоптики попередили киян про небезпеку
У столиці оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
4-5 серпня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:
- пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
- якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
- місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
- не залишайте вогнище без нагляду;
- коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;
- сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
- не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.
Нагадаємо, на території міських лісопарків облаштовано 42 зони для пікніків.
На території Київщини посилили роботу з протидії виникненню пожеж у природних екосистемах.
2 серпня сталося сталась масштабна пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища поблизу с. Розважів на Київщині.