«Мазепин» корпус Могилянки відреставрують за 147 млн грн



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Староакадемічний корпус з боку вулиці Григорія Сковороди Фото: Wikipedia

У корпусі з’явиться скляна підлога, як на Ейфелевій вежі

8 травня компанія «Тауріс» перемогла у тендері на реставраційні роботи Староакадемічного («Мазепиного») корпусу Києво-Могилянської академії. Пропозиція переможця складає 147 мільйонів гривень.

Підрядник до 2022 року має реставрувати фасади, оновити інтер’єри, перекриття, сходи, фундаменти, мережі, дах тощо.

Зокрема, у документації йдеться про замовлення скляної підлоги Litefloor Xtra Grp виробництва французької фірми Saint-Gobain. 4,6 квадратних метра коштуватимуть близько 326 тисяч гривень без ПДВ і доставки (по 71 тис. грн за метр). Таку підлогу встановлено на Ейфелевій вежі.

Також замовили 17 двополотних дверей із загартованого надпрозорого скла. Двоє з них – завтовшки 10 мм коштуватимуть по 67-68 тис. грн, решта – завтовшки 6 мм по 26-33 тис. грн.

Дві найдорожчі декоративні люстри на 24 ріжка обійдуться кожна у 300 тис. грн.

Аудіовізуальний комплекс включає камеру Polycom EagleEye (107 тис грн), дисплей LG за 230 тис грн, три сенсорні дисплеї Newline TruTouch по 94 тис грн, два дисплеї LG по 78 тис грн, шість планшетів Apple New iPad Pro по 39 тис грн. і планшет для керування Apple iPad Wi-Fi 32GB за 10 тис грн.

«Наші гроші» вибірково перевірили вартість будівельних матеріалів і дійшли висновку, що ціни відповідають ринковим.

11% загальної вартості підряду, тобто 16,74 млн грн спрямують на заробітну плату. Субпідрядниками визначено компанії «БК Будтранссервіс» і «Ремводпласт Плюс».

У 2019 році на реставраційні роботи з державного бюджету буде надано 17,5 млн гривень.

Староакадемічний корпус розташовано на Контрактовій площі. Його заклав 1703 року гетьман Іван Мазепа. Після відродження Києво-Могилянської академії на початку 1990-х у корпусі розташовувалася дослідницька бібліотека. 2015 року його припинили експлуатувати через аварійний стан. Барокова будівля є пам’яткою архітектури національного значення.

Джерело: Хмарочос