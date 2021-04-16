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    «Медицина не перемогла»: коронавірус забрав життя голови одного з районів Києва

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    Сім років Віктор Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її - «Медицина не перемогла»: коронавірус забрав життя голови одного з районів Києва
    Сім років Віктор Смирнов працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її
    Фото з Facebook мера Києва

    Понад три тижні лікарі боролися за життя Віктора Смирнова

    У п’ятницю ввечері, 16 квітня, від коронавірусу помер голова Подільського району столиці Віктор Смирнов. Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

    «Друзі! Сумна новина. Годину тому від коронавірусу помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов. Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але, через ускладнення від хвороби, медицина, на жаль, не перемогла», – зазначив очільник столиці.

    Він нагадав, що сім років Віктор Володимирович працював у Подільській райдержадміністрації, останніх три роки очолював її.

    «Він був дуже відповідальною людиною і вболівав за справу, яку любив, за свій район та своє місто. Навіть з лікарні намагався працювати дистанційно. Ті, хто знав Віктора Смирнова, пам’ятатимуть його як чоловіка високого зросту, з великим добрим серцем і по-дитячому щирою усмішкою. Він таким і був», – додав Кличко.

    Зазначимо, понад третина киян заявляє, що вже перехворіли на коронавірус.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Віталій Кличко Київ медицина місцева влада смерть чиновник коронавірус
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