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    Локдаун у Києві продовжено. Кличко назвав терміни

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    Мер Києва Віталій Кличко оголосив рішення про карантинні обмеження в Києві - Локдаун у Києві продовжено. Кличко назвав терміни
    Мер Києва Віталій Кличко оголосив рішення про карантинні обмеження в Києві
    Фото з відкритих джерел

    Ухвалено рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві

    Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження», – сказав Кличко.

    Крім обмежень «червоної» зони, діє низка таких:

    • припинено роботу закладів культури;
    • закриті торгово-розважальні центри;
    • заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);
    • не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;
    • заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;
    • перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;
    • спортзали і фітнес-центри закриті;
    • підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;
    • всі школи і дитячі садки закриті;
    • продуктові ярмарки заборонені;
    • весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.

    «Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки», – наголосив Кличко.

    Увесь перелік обмежень та норм роботи, ухвалений рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, опублікований на сайті КМДА.

    «Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації! Та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними!Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян. Допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою: маски, дистанція, антисептики. Увага до свого здоров’я!» – закликав киян Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

    Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

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    Теги: Віталій Кличко карантин коронавірус
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