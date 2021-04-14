Локдаун у Києві продовжено. Кличко назвав терміни

Ухвалено рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження», – сказав Кличко.

Крім обмежень «червоної» зони, діє низка таких:

припинено роботу закладів культури;

закриті торгово-розважальні центри;

заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);

не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;

перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;

спортзали і фітнес-центри закриті;

підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;

всі школи і дитячі садки закриті;

продуктові ярмарки заборонені;

весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.

«Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки», – наголосив Кличко.

Увесь перелік обмежень та норм роботи, ухвалений рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, опублікований на сайті КМДА.

«Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації! Та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними!Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян. Допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою: маски, дистанція, антисептики. Увага до свого здоров’я!» – закликав киян Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.