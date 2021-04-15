Понад третина киян заявляє, що вже перехворіли на коронавірус

Згідно з опитуванням, ще не хворіли коронавірусом 60% киян

Більшість киян висловили хвилювання через можливість захворіти на коронавірус

37% опитаних киян заявили, що вже хворіли на Covid-19. З них 64% стверджують, що мали позитивний тест, 35% – мали просто симптоми і не робили тест. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 10-11 квітня 2021 року серед мешканців Києва.

42% опитаних повідомили, що легко перенесли захворювання, 42% – середньо, 9% – важко.

Не хворіли коронавірусом – 60%.

60% опитаних киян знають особисто людей, що зараз хворіють на коронавірус. 39% – сказали, що не знають. 42% зазначили, серед людей, яких вони особисто знали, є ті, хто помер від коронавірусу. 57% зазначили, що у їхньому оточенні не було летальних випадків від коронавірусу.

52% киян висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% – не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються – 17%. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

Опитування проводилося методом телефонного опитування. Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-11 квітня 2021 р.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1625 людей. Від ускладнень коронавірусної хвороби минулої доби помер 51 киянин.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Читайте також: