Київська влада закликала церкви проводити богослужіння онлайн

Місто закликало релігійні громади призупинити проведення масових богослужінь

Столична влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет-мережу. На жаль, ситуація із захворюваністю на Covid-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета», – зазначив він.

Мондриївський також підкреслив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях – у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.

Із початку цього тижня – за 5 діб – у Києві від коронавірусу померла 231 людина.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

На Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові протиепідеміологічні заходи.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.