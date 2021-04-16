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    Випадає волосся, страждає слух: які наслідки для здоров'я несе коронавірус

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    Відновлення організму після коронавірусу відбувається не швидко - Випадає волосся, страждає слух: які наслідки для здоров'я несе коронавірус
    Відновлення організму після коронавірусу відбувається не швидко
    Фото з відкритих джерел

    Кличко лякає киян тяжкими ускладненнями коронавірусної хвороби

    Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, які наслідки для здоров'я несе коронавірус та які ускладнення трапляються у багатьох людей, що перехворіли на Covid-19. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Хотів би зазначити, що багатьом із тих, хто подолав коронавірус, доводиться потім лікувати і наслідки хвороби. За спостереженнями лікарів, після Covid-19 у пацієнтів трапляються післяінфекційні ускладнення», – розповів Кличко.

    Найбільш поширені ускладнення:

    • ураження судинних систем органів людини, зокрема, серцево-судинної: може розвиватися серцева недостатність, інфаркти та інсульти;
    • вплив на ендокринну систему: у хворих погіршується робота щитовидної та підшлункової залоз. Звідси – тахікардія, набряки, слабкість, у деяких людей – випадіння волосся;
    • може розвиватися або ускладнюватися перебіг цукрового діабету,
    • погіршення слуху,
    • страждає дихальна система – легені;
    • через ураження судин нирок у пацієнтів розвивається ниркова недостатність.

    «Відновлення організму після коронавірусу відбувається не так швидко і не так просто. Особливо зараз, коли ускладнився перебіг хвороби, а вірус став більш агресивним. Саме тому головне – берегтися від зараження! Адже жоден з нас не знає, як відреагує організм на коронавірус і якими можуть бути ускладнення від цієї хвороби», – зазначив Кличко.

    Мер пояснив, що саме тому потрібні ті обмеження, які місто запровадило раніше і потім подовжило.

    Кличко закликав киян та гостей столиці берегтися і дотримуватися необхідних правил.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.

    Із початку цього тижня – за 5 діб – у Києві від коронавірусу померла 231 людина.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    На Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові протиепідеміологічні заходи.

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    Теги: Віталій Кличко Київ хвороби карантин коронавірус
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