Випадає волосся, страждає слух: які наслідки для здоров'я несе коронавірус

Кличко лякає киян тяжкими ускладненнями коронавірусної хвороби

Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, які наслідки для здоров'я несе коронавірус та які ускладнення трапляються у багатьох людей, що перехворіли на Covid-19. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хотів би зазначити, що багатьом із тих, хто подолав коронавірус, доводиться потім лікувати і наслідки хвороби. За спостереженнями лікарів, після Covid-19 у пацієнтів трапляються післяінфекційні ускладнення», – розповів Кличко.

Найбільш поширені ускладнення:

ураження судинних систем органів людини, зокрема, серцево-судинної: може розвиватися серцева недостатність, інфаркти та інсульти;

вплив на ендокринну систему: у хворих погіршується робота щитовидної та підшлункової залоз. Звідси – тахікардія, набряки, слабкість, у деяких людей – випадіння волосся;

може розвиватися або ускладнюватися перебіг цукрового діабету,

погіршення слуху,

страждає дихальна система – легені;

через ураження судин нирок у пацієнтів розвивається ниркова недостатність.

«Відновлення організму після коронавірусу відбувається не так швидко і не так просто. Особливо зараз, коли ускладнився перебіг хвороби, а вірус став більш агресивним. Саме тому головне – берегтися від зараження! Адже жоден з нас не знає, як відреагує організм на коронавірус і якими можуть бути ускладнення від цієї хвороби», – зазначив Кличко.

Мер пояснив, що саме тому потрібні ті обмеження, які місто запровадило раніше і потім подовжило.

Кличко закликав киян та гостей столиці берегтися і дотримуватися необхідних правил.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.

Із початку цього тижня – за 5 діб – у Києві від коронавірусу померла 231 людина.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

На Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові протиепідеміологічні заходи.