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    Ляшко відповів, чи збирається Україна закривати кордони через ситуацію з Covid-19

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    Україна поки не планує закривати кордони - Ляшко відповів, чи збирається Україна закривати кордони через ситуацію з Covid-19

    Україна поки не планує закривати кордони

    Фото: ДПСУ

    Ляшко наголосив, що ВООЗ також рекомендує не закривати транспортне сполучення

    Попри складну епідситуацію з коронавірусом Україна не планує закривати кордони. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо НВ».

    «Чи розглядаємо ми зараз питання закриття кордонів? На даний момент ні, оскільки є певні врегульовані речі, як перетинається кордон. Завдяки можливості проведення масового тестування всім подорожувальникам ми можемо впливати на кількість людей, які можуть приїхати інфіковані», – повідомив він.

    Ляшко наголосив, що ВООЗ також рекомендує не закривати транспортне сполучення, а пропрацьовувати норми, які дозволяють запобігти або дозволяють раннє виявлення інфікованих хворих.

    «Коли ми говоримо про відпочинок у певних країнах, то кожна країна приймає це рішення, виходячи зі внутрішньої епідситуації і розуміючи, яким чином у тому чи іншому закладі відпочинку можуть бути дотримані протиепідемічні норми. Так як це було, наприклад, у Єгипті. Так само і в Туреччині, коли ми говоримо, що там спалах, він фіксується в першу чергу у великих містах, у містах-мільйонниках, де велике скупчення людей.

    Для оздоровчих закладів пропрацьовуються певні норми, які будуть говорити про те, що ти приїжджаєш, тестуєшся, і будуть певні речі, які дозволятимуть дотримуватися протиепідемічних норм на відпочинку», – зазначив головний санлікар.

    До слова, країни ЄС домовились про запровадження ковід-паспортів.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я відпочинок туризм Україна кордон коронавірус Віктор Ляшко
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