Ляшко відповів, чи збирається Україна закривати кордони через ситуацію з Covid-19

Ляшко наголосив, що ВООЗ також рекомендує не закривати транспортне сполучення

Попри складну епідситуацію з коронавірусом Україна не планує закривати кордони. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо НВ».

«Чи розглядаємо ми зараз питання закриття кордонів? На даний момент ні, оскільки є певні врегульовані речі, як перетинається кордон. Завдяки можливості проведення масового тестування всім подорожувальникам ми можемо впливати на кількість людей, які можуть приїхати інфіковані», – повідомив він.

Ляшко наголосив, що ВООЗ також рекомендує не закривати транспортне сполучення, а пропрацьовувати норми, які дозволяють запобігти або дозволяють раннє виявлення інфікованих хворих.

«Коли ми говоримо про відпочинок у певних країнах, то кожна країна приймає це рішення, виходячи зі внутрішньої епідситуації і розуміючи, яким чином у тому чи іншому закладі відпочинку можуть бути дотримані протиепідемічні норми. Так як це було, наприклад, у Єгипті. Так само і в Туреччині, коли ми говоримо, що там спалах, він фіксується в першу чергу у великих містах, у містах-мільйонниках, де велике скупчення людей.

Для оздоровчих закладів пропрацьовуються певні норми, які будуть говорити про те, що ти приїжджаєш, тестуєшся, і будуть певні речі, які дозволятимуть дотримуватися протиепідемічних норм на відпочинку», – зазначив головний санлікар.

До слова, країни ЄС домовились про запровадження ковід-паспортів.