Річний звіт мера Києва Кличка

Київський міський голова розповідає про виконану роботу та плани на 2021 рік

Київський міський голова Віталій Кличко звітує про те, що було зроблено у столиці в 2020 році, та про плани на наступний рік.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

З огляду на карантинні заходи й епідеміологічну ситуацію, доступ на презентацією обмежений.

Трансляцію заходу можна буде дивитися онлайн.

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

26 листопада Кличко презентував самоіронічну книжку зі своїми смішними цитатами.

15 грудня у Києві стався інцидент: упали три опори освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність. Мер підкреслив, що зацікавлений у цьому, оскільки це – його репутація.