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    Річний звіт мера Києва Кличка

    трансляція
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    Столичний мер Віталій Кличко представляє річний звіт - Річний звіт мера Києва Кличка
    Столичний мер Віталій Кличко представляє річний звіт
    Фото: пресслужба мера Києва

    Київський міський голова розповідає про виконану роботу та плани на 2021 рік

    Київський міський голова Віталій Кличко звітує про те, що було зроблено у столиці в 2020 році, та про плани на наступний рік.

    Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

    З огляду на карантинні заходи й епідеміологічну ситуацію, доступ на презентацією обмежений.  

    Трансляцію заходу можна буде дивитися онлайн.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    26 листопада Кличко презентував самоіронічну книжку зі своїми смішними цитатами.

    15 грудня у Києві стався інцидент:  упали три опори освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

    Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність. Мер підкреслив, що зацікавлений у цьому, оскільки це – його репутація.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер столиця
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