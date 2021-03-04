Земельні ділянки банку «Аркада» під Києвом підуть з молотка

Брати участь в аукціонах можуть як юридичні, так і фізичні особи

Виставлені на продаж земельні ділянки мають вдале розташування – поблизу столиці, на відстані 16 км на захід від Києва

Земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області виставлені на продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж 16 березня 2021 року земельні ділянки АТ АКБ «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області. Відкриті електронні аукціони пройдуть у системі Prozorro.Продажі. Всього буде виставлено на торги окремими лотами 11 земельних ділянок загальною площею 78,5 га. Їх цільове призначення – ведення особистого селянського господарства. Площа земельних ділянок – від 5,52 до 8,89 га», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виставлені на продаж земельні ділянки мають вдале розташування – поблизу столиці, на відстані 16 км на захід від Києва. Селище Михайлівка-Рубежівка межує з містами Буча та Ірпінь і характеризується активною побудовою приватних будинків та сучасних котеджних містечок. Неподалік – сосновий ліс, Генеральські озера і Бучанське водосховище.

«Зручне розташування поблизу великого міста і ліній комунікацій, розвинута транспортна інфраструктура, а також можливість зміни цільового призначення ділянок робить їх привабливим об’єктом інвестування коштів з метою будівництва сучасного житла», – додали у фонді.

Виставлені на продаж лоти мають різну початкову вартість – від 5,02 млн грн до 9,04 млн грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.

Повідомляється, що кожен із потенційних покупців може взяти участь в торгах, попередньо зареєструвавшись у системі ProZоrro.Продажі. Для цього потрібно вибрати лот, який сподобався, і подати свою пропозицію.

Брати участь в аукціонах можуть як юридичні, так і фізичні особи. Детальний опис лотів та умови участі в аукціоні представлені на сайті ProZоrro.Продажі за посиланням.

Крім цього, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні головний офіс банку «Аркада» площею 14,1 тис. кв. м і земельну ділянку під ним площею 0,5 га. Будівля розташована на вул. Ольгинській, 3-А в центрі Києва.

Нагадаємо, у лютому цього року Печерський суд Києва зняв арешт з найбільшого активу неплатоспроможного банку «Аркада». Т