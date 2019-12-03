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    Мер Києва Кличко звітує за 2019 рік

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    Мер Києва Віталій Кличко відзвітує, що зроблено в столиці протягому року - Мер Києва Кличко звітує за 2019 рік
    Мер Києва Віталій Кличко відзвітує, що зроблено в столиці протягому року

    Кличко розповість про результати роботи міської влади в 2019 році

    Сьогодні, 3 грудня, мер Києва Віталій Кличко представляє свій річний звіт про роботу.

    Столичний голова відзвітує про результати роботи київської влади в 2019 році: про те, які проєкти вдалося втілити в місті та про плани розвитку Києва в наступному році

    Мер розповість:

    • скільки лікарень відремонтували в Києві в 2019 році;
    • скільки створили місць в дитсадочках;
    • скільки оновили парків та скверів.

    Раніше Кличко заявив, що останніх кілька років у Києві тривають інтенсивні дорожні роботи, оновлено майже 900 кілометрів доріг та проїздів

    Крім того, повідомлялося, що цього року у Києві здійснено капітальний ремонт семи парків та 24-х скверів. Зокрема, 6 листопада мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.

    Віталій Кличко Київ мер столиця
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