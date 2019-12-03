Мер Києва Кличко звітує за 2019 рік трансляція



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Мер Києва Віталій Кличко відзвітує, що зроблено в столиці протягому року

Кличко розповість про результати роботи міської влади в 2019 році

Сьогодні, 3 грудня, мер Києва Віталій Кличко представляє свій річний звіт про роботу.

Столичний голова відзвітує про результати роботи київської влади в 2019 році: про те, які проєкти вдалося втілити в місті та про плани розвитку Києва в наступному році

Мер розповість:

скільки лікарень відремонтували в Києві в 2019 році;

скільки створили місць в дитсадочках;

скільки оновили парків та скверів.

Раніше Кличко заявив, що останніх кілька років у Києві тривають інтенсивні дорожні роботи, оновлено майже 900 кілометрів доріг та проїздів.

Крім того, повідомлялося, що цього року у Києві здійснено капітальний ремонт семи парків та 24-х скверів. Зокрема, 6 листопада мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.