Мер Києва Кличко звітує за 2019 рік

Мер Києва Кличко звітує за 2019 ріктрансляція
Мер Києва Віталій Кличко відзвітує, що зроблено в столиці протягому року
Кличко розповість про результати роботи міської влади в 2019 році
Сьогодні, 3 грудня, мер Києва Віталій Кличко представляє свій річний звіт про роботу.
Столичний голова відзвітує про результати роботи київської влади в 2019 році: про те, які проєкти вдалося втілити в місті та про плани розвитку Києва в наступному році
Мер розповість:
- скільки лікарень відремонтували в Києві в 2019 році;
- скільки створили місць в дитсадочках;
- скільки оновили парків та скверів.
Раніше Кличко заявив, що останніх кілька років у Києві тривають інтенсивні дорожні роботи, оновлено майже 900 кілометрів доріг та проїздів.
Крім того, повідомлялося, що цього року у Києві здійснено капітальний ремонт семи парків та 24-х скверів. Зокрема, 6 листопада мер Києва Віталій Кличко відкрив третю чергу парку «Наталка» в Оболонському районі столиці.