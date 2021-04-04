Будівельний конфлікт на столичних Осокорках: інвестори звинуватили еко-активістів і Нацкорпус у крадіжці будматеріалів

Інвестори «Аркади» кажуть, що внаслідок такої діяльності вони можуть втратити квартири, за які заплатили

У суботу, 3 квітня, в Києві в районі Осокорки Центральні екоактивісти за сприяння членів Національного Корпусу намагалися вивезти пісок із незавершеною будівництва житлового комплексу «Патріотика на озерах» банку «Аркада», проте інвестори проекту їм перешкодили. Про це йдеться в сюжеті Апостроф TV.

Зараз закінчити будівництво планує компанія з європейськими інвестиціями, яка вже реалізувала десятки проєктів в столиці. Джерелом фінансування проекту з добудови більше 11 тис незавершених квартир вкладників банку «Аркада» може стати забудова території поруч з «Патріотикою на озерах».

«Після ліквідації банку «Аркада», у інвестора, якому ми відносили гроші, залишився актив в 176 га на Осокорках Центральних ... Згідно з містобудівною документацією, він відведений під житлову забудову, на яку є всі необхідні дозволи», – розповів про ділянку, де відбулися зіткнення, інвестор банку «Аркада» Віталій Щербаков.

Крім того, згідно з розробленим і затвердженим проектом, значна частина цієї території відведена під будівництво парку для жителів всього Дарницького району та благоустрій набережної уздовж озер. Також розглядається можливість організації більшого нового зоопарку.

Екоактивісти, які намагаються зірвати проект, мають підтримку членів «Національного корпусу». Так, на сторінці Нацкорпусу в соцмережах з'явилося повідомлення про те, що на Осокорках Центральних 3 квітня має відбутися «екологічна толока», однак замість цього молоді люди-учасники «толоки» прийшли штурмувати будівництво та вивозити з нього будматеріали. До Осокорків Центральних під'їхали вантажівки, там почали копати пісок, який був залишений для будівництва.

«Псевдоактівісти намагалися зламати будівельний паркан. Тут було близько ста чоловіків спортивної зовнішності. Всі в балаклавах», – вказує Віталій Щербаков.

Інвестори «Аркади» кажуть, що внаслідок такої діяльності вони можуть втратити квартири, за які заплатили.

«Ця територія належить житловому масиву «Патріотика на озерах»... Пісок, який вивозиться, критично необхідний для того, щоб побудувати там житлові будинки для інвесторів, тому його вивезення вважаємо грабунком», – заявила інвестор ЖК «Патріотики на Озерах» Віталіна Маляренко.

Учасники об'єднання вкладників «Аркади» заблокували проїзд вантажівок, вимагали документи у тих, хто його вивозив, однак ті відмовилися називатися. Поліція, що прибула на виклик, відмовилася втручатися в ситуацію, назвавши її «господарським конфліктом».

У той же час інвестори стверджують, що з будмайданчика на Осокорках Центральних вивезли вже близько 100 вантажівок із піском.

Раніше повідомлялося, що на столичних Осокорках упав будівельний кран.

Також у Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипали озеро Небреж будівельним сміттям.

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