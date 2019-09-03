Меню на вибір: у столичних школах учні самі обирають, що їм їсти



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Школярі можуть обирати страви, як на шведському столі

У рамках проєкту передбачається змінити рецептуру страв за збірником Євгена Клопотенка

У школах Києва у першому навчальному півріччі планується розширити кордони пілотного проєкту «мультипрофільне харчування». За форматом 2-3 меню на вибір учнів охоплено 41% усіх шкіл Печерського району, який став першим, де учні самі почали обирати, що їм їсти.

З 1 вересня цього року розпочали реалізацію цього проєкту у всіх школах Дарницького, Дніпровського, Подільського, а також ще у чотирьох школах Деснянського (№№ 189, 212, 238, 250), у п’ятьох школах Оболонського (№№ 29, 210, 240, 252, 285) та у чотирьох – Святошинського (№№ 162, 140, 203, 235) районів.

«Сніданок, де школярі можуть обирати страви, як на шведському столі, значно привабливіший для дітей та ефективніший з точки зору використаних коштів. На практиці успішно показав результат Печерський район, з якого ми розпочали цей проєкт і наразі вже успішно реалізовуємо майже у всіх школах столиці», – підкреслив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також модель забезпечення напівфабрикатами (напівфабрикатна лінійка «Шкільне харчування», ТОВ «Пирятинський делікатес») запроваджено у 12 школах Шевченківського району (№№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технічний ліцей).

У рамках цього проєкту передбачається змінити рецептуру страв за збірником Євгена Клопотенка. Кулінар розробив нові рецепти для шкільних їдалень, чим довів, що готувати смачно і корисно можна за ті ж 15 грн.

«Ми хочемо, щоб у шкільних їдальнях харчувалися не 30% дітей, а хоча б 70%. Щоб батьки були спокійні за якість і безпечність страв, а учням подобалось те, що для них готують. У процесі змін ми співпрацюємо та долучаємо найкращих експертів, які мають з нами спільну мету – змінити якість та смак і при цьому ефективно використовувати кошти», – додав Мондриївський.