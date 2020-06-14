Хворіють всі: і діти, і молодь. Дані за минулу добу від Кличка
За добу у Києві захворіли 66 людей
У столиці вже майже чотири тисячі випадків коронавірусу
У Києві на ранок 14 червня вже 3,9 тис. випадків Covid-19, за добу захворіли 66 людей, з них шестеро медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Ще в 66 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 людей. На сьогодні в Києві вже 3 904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив мер столиці.
З його слів, захворіли:
- 37 жінок віком від 24 до 80 рокiв;
- 25 чоловікiв віком від 18 до 62 рокiв;
- 3 дівчинки – одній 4 роки, двом – по 11 і хлопчик, якому 9 років.
«Захворіли, зокрема, 6 медиків», – додав Кличко. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 12. У Солом’янському – 11. В Голосіївському та Деснянському – по 8 випадків», – зауважив мер Києва.
Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).
Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).
Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.
У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).
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Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).
Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).
Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.
У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).