Хворіють всі: і діти, і молодь. Дані за минулу добу від Кличка



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За добу у Києві захворіли 66 людей

У столиці вже майже чотири тисячі випадків коронавірусу

У Києві на ранок 14 червня вже 3,9 тис. випадків Covid-19, за добу захворіли 66 людей, з них шестеро медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Ще в 66 мешканців Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 людей. На сьогодні в Києві вже 3 904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив мер столиці.

З його слів, захворіли:

37 жінок віком від 24 до 80 рокiв;

25 чоловікiв віком від 18 до 62 рокiв;

3 дівчинки – одній 4 роки, двом – по 11 і хлопчик, якому 9 років.

«Захворіли, зокрема, 6 медиків», – додав Кличко. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 12. У Солом’янському – 11. В Голосіївському та Деснянському – по 8 випадків», – зауважив мер Києва.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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