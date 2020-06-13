  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київщиною пронеслася злива з градом (відео)

    • Розсилка
    Град такого розміру випав на Київщині - Київщиною пронеслася злива з градом (відео)
    Град такого розміру випав на Київщині
    Фото Фейсбук Тетяни Мокріді

    Синоптики обіцяють негоду протягом двох днів

    У найближчі три години і до кінця доби 13 червня, а також протягом всього наступного дня в столиці і області очікується гроза і шквальний вітер 15-20 м/с.

    Як повідомлялося, на Київ насуваються гроза і шквальний вітер.

    В мережі оприлюднили фото негоди, що пронеслася Київщиною.

    Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

    • закрити будинку всі вікна, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
    • не перебувати поруч з великими деревами, особливо тополями, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

    Також рекомендується під час грози відключити всі електроприлади, не підходити до вікон і не братися за металеві предмети (батареї і вхідні двері). Якщо ви в цей час опинилися на природі, то слід спуститися в долину, відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок), а також відійти подалі від водойм. На відкритій місцевості користувачі повинні сховатися в ямку (рів), а групі людей слід розташуватися в поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися і підкласти під себе.

    Нагадаємо, жителів села на Буковині попередили щодо ймовірного прориву дамби.

    Як повідомлялося, у суботу, 13 червня, синоптики прогнозують в Україні грози та шквали, температура вдень становитиме від 17 до 36°.

    Читайте також:
    У Львові вчорашній буревій повалив понад 150 дерев
    Київ вітер негода буревій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ