Мешканці північних районів Київщини діляться пережитим на світанку

Люди були впевнені, що почалась повторна окупація. Вибухи тривали кілька годин

Ніч у північних районах Київщини сьогодні була неспокійною. Сон мешканців перервали вибухи, які сталися внаслідок ракетної атаки Росії з боку Білорусі. Це нажахало людей, адже вони подумали, що рашисти наступають, і їм знову доведеться перебувати в окупації.

Користувачка Facebook Світлана Панюшкіна розповіла, що звуки, які вона почула цього ранку, не забуде ніколи.

«Сьогодні був жахливий ранок, коли я о четвертій ранку прокинулася від того, що земля здригається і я чую той «гуп», який, мабуть, в житті більше не забуду. Я думала, що це не тільки ракети, а й вже пішли на нас з Білорусії», – написала вона у соцмережі.

Жінка додала, що вибухи тривали до шостої ранку.

«Кажуть, що то всьо ракети. Так хоч би не як тоді 24 лютого, а реально встигли повідомити людей і всі встигли виїхати, бо другий раз потрапити в окупацію хто вижив, точно не захочуть. Це лютий страх, що тебе не просто вибухом приб'є, а закатують. Я вже не говорю про звичайні речі без води, електрики та їжі», – зазначила вона.

Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.