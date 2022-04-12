Ворог продовжує погрожувати меру Ірпеня: фотодоказ

За словами Маркушина, окупанти не змогли взяти Ірпінь і не можуть взяти Маріуполь

Маркушин: «З російського номеру мені знову надійшли погрози та пропозиції про співпрацю»

Російські окупанти не покидають спроб захопити місто Ірпінь на Київщині та продовжують погрожувати меру міста Олександру Маркушину.

«З російського номеру мені знову надійшли погрози та пропозиції про співпрацю. І, звісно, в черговий раз ворог отримав категоричну відмову», – написав Маркушин у Телеграм-каналі.

За словами Маркушина, окупанти не змогли взяти Ірпінь і не можуть взяти Маріуполь, тому вдаються до залякувань, підкупу та хімічної зброї. Він підкреслює, що такі дії – це агонія і розуміння близької поразки.

«Ірпінь не здається і не продається. Замість того, щоб слати повідомлення мерам міст, пропоную окупантам здатися. Це їхній єдиний шанс побачити у майбутньому унітази та пральні машинки, які вони крали з помешкань жителів Ірпеня», – додав Маркушин.

Як повідомлялося, в Ірпені до п’ятниці запровадили посилену комендантську годину.

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