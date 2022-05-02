Під Києвом знайдено тіла закатованих окупантами жителів із зірваними нігтями (фото)

Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною

Російські військові жорстоко катували мирних жителів перед вбивством

Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської громади в Київській області виявлено несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних мешканців. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною, на їх тілах виявлено вогнепальні поранення.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ з метою притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, на звільнених від окупантів територіях Київської області правоохоронці виявили вісім масових поховань мирних жителів, убитих російськими загарбниками.