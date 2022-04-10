Який вигляд має зруйнована Росією Горенка. Моторошне відео

Такі руїни після себе залишили окупанти

Окупанти знищували як багатоповерхові, так і приватні будинки

Російський агресор вщент зруйнував село Горенка, яке розташоване в Бучанському районі Київської області. Відповідне відео опублікував колишній народний депутат, а нині боєць 72-ї окремої механізованої бригади, Ігор Луценко.

Зокрема, на відео помітні майже повністю знищені як багатоповерхові, так і приватні будинки.

Варто зазначити, що до 24 лютого в Горенці проживало понад 5 тисяч осіб.

Як повідомлялося, в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.

Від початку вторгнення Росії в Україну на території Київської області ворогом зруйновано п'ять мостів.

У регіоні почали зводити переправу та одночасно будувати міст на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу села Стоянка. Крім того, почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під'їзд до Ірпеня.

Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків варварських дій російських окупантів.