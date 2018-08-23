Мешканцям Оболоні повернули приміщення дитячого садка



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Прокуратура звернулась до господарського суду на захист інтересів територіальної громади з вимогою про повернення приміщення дитячого садка

Київською місцевою прокуратурою №5 відредаговано на факт незаконного використання приміщення дошкільного навчального закладу на території Оболонського району Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Місцевою прокуратурою встановлено, що між районною адміністрацією, управлінням освіти та товариством з обмеженою відповідальністю був укладений договір про оренду приміщення дошкільного навчального закладу.

Строк договору оренди закінчився, а підприємство продовжувало використовувати приміщення без будь-яких договірних відносин.

Зважаючи на грубе порушення закону, прокуратура звернулась до господарського суду на захист інтересів територіальної громади з вимогою про повернення приміщення дитячого садка.

Рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги прокуратури повністю задоволені.

На сьогодні вжитими прокуратурою заходами рішення суду реально виконано - приміщення дитячого садка звільнено та повернуто територіальній громаді міста Києва.