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Мешканець Київщини намагався переслати за кордон бурштин розміром з кулак (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мешканець Київщини намагався переслати за кордон бурштин розміром з кулак (фото)
Митники вилучили дорогоцінне каміння
фото: пресслужба митниці

Посилки прямували до Канади та Німеччини

Працівники Київської митниці виявили у двох міжнародних поштових відправленнях два камені бурштину унікального розміру. Про це інформує пресслужба митниці.

Як зазначається, відправником обох виявився мешканець Київщини. Посилки прямували до Канади та Німеччини. «За супровідними документами, у відправленнях знаходилися декоративні камені вартістю 80 Євро кожен. Натомість експерти визначили, що виявлені камені не декоративне, а дорогоцінне каміння органогенного утворення – бурштин у стані сировини, яке, до того ж, має унікальні розміри. Більша брила бурштину має розмір 133х107х47мм, розмір меншої – 105х74х47мм.», – йдеться у повідомленні.

Мешканець Київщини намагався переслати за кордон бурштин розміром з кулак (фото) фото 1

Ринкова вартість такого масивного бурштину – 35 тис. та 16 тис. грн відповідно. При митному огляді митники звернули увагу, що разом із бурштином, всередині посилок були документи та інформаційні матеріали, в яких йдеться саме про необроблений бурштин. Таким чином, відправник був обізнаний що саме пересилає, і свідомо порушив норми Всесвітньої поштової конвенції, які забороняють вкладати дорогоцінні камені у міжнародні поштові відправлення.

Мешканець Київщини намагався переслати за кордон бурштин розміром з кулак (фото) фото 2

«На цій підставі Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України (пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання актами Всесвітнього поштового союзу). Відповідальність за таке порушення – конфіскація цих товарів. Бурштин вилучено», – уточнили митники.

Мешканець Київщини намагався переслати за кордон бурштин розміром з кулак (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що працівники Київської митниці перешкодили ввезенню в Україну з Туреччини китайських дитячих пластикових іграшок Barbie. За даними митників, загальна кількість контрафактного товару склала 11,5 тис іграшок. У присутності сторін угоди та під контролем працівників Київської митниці, іграшки були знищені, при цьому процес був задокументований фото- та відеофіксацією.

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Теги: митниця Державна митна служба бурштин

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