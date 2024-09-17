Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці

За законопроєкт проголосували 260 депутатів

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Депутат зазначає, що за законопроєкт проголосували 260.

Законопроєкт передбачає:

перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;

політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;

переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

Також, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.