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Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці
Законопроєкт №6490-д прийнято
фото з відкритих джерел

За законопроєкт проголосували 260 депутатів

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Депутат зазначає, що за законопроєкт проголосували 260.

Законопроєкт передбачає:

  • перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
  • прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
  • політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
  • переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;
  • половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
  • підвищення зарплат на рівні закону.

Також, сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році. За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

До того ж Верховна Рада України внесла зміни до законопроєкту №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Проголосували «за» 278 депутатів.

Теги: прикордонники митниця Верховна Рада Держприкордонслужба Україна кордон Ярослав Железняк законопроєкт

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