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Начальник митниці, який напав на журналістів, отримав підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Начальник митниці, який напав на журналістів, отримав підозру
У липні 2024 року підозрюваний пошкодив відеокамеру та не відповів на питання кореспондентів
фото: ДБР

За даними ЗМІ, правоохоронці взялися за Сергія Саєва

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області через перешкоджання діяльності журналістів. У липні 2024 року він пошкодив відеокамеру та не відповів на питання кореспондентів. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Ім’я посадовця не розкривається, однак, за даними ЗМІ, ідеться про Сергія Саєва.

За даними слідства, у липні 2024 року журналісти однієї із інформаційних агенцій, виконуючи свої професійні обов’язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині з метою отримання коментаря посадовця щодо великих статків членів його родини. Вони представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку.

Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її.

30 серпня начальнику обласного управління ДМС повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 171 КК України. Санкція статті передбачає або штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Начальник митниці, який напав на журналістів, отримав підозру фото 1
фото: ДБР

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука, який втік за кордон.

Крім того, ДБР затримало співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. За даними слідства, вони шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства. 

Також співробітники ДБР повідомили про підозру начальнику Старобабанівської виправної колонії, який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів

Теги: напад кримінал ДБР журналіст митниця

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