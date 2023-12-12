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На Рівненщині поліція викрила бурштинокопачів, серед яких був депутат громади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Рівненщині поліція викрила бурштинокопачів, серед яких був депутат громади
Вартість вилученого бурштину становить майже 4,5 млн грн
фото: Національна поліція України

Під час нелегальних робіт чоловіки використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту

У Рівненській області правоохоронці викрили угруповання, яке займалося незаконним видобутком якісного бурштину. Серед учасників групи був депутат однієї з об'єднаних територіальних громад. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Попри запровадження в Україні спрощеного порядку придбання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину, знаходяться й ті, які продовжують свою діяльність поза законом. У гонитві за наживою «чорні копачі» знищують лісові насадження, на відновлення яких знадобиться не один десяток років. Так, поліцейські встановили учасників угруповання так званих бурштинових бізнесменів», – йдеться в повідомленні. 

Спільники займалися незаконним видобутком бурштину
Спільники займалися незаконним видобутком бурштину
фото: Національна поліція

До складу угруповання входило вісім осіб, серед яких і депутат однієї з територіальних громад. Всі фігуранти є мешканцями Сарненського та Рівненського районів.

Їхня протиправна діяльність мала кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут. Каміння зловмисники видобували на територіях природного заповідника та Клесівського лісового господарства.

Каміння готували для подальшого продажу за кордон
Каміння готували для подальшого продажу за кордон
фото: Національна поліція

Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту.

Окрім того, вони скуповували бурштин-сирець, обираючи лише найякісніший. Придбаний та видобутий камінь обробляли в підпільних майстернях. Аби не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували цехи у своїх помешканнях: завозили бурштин невеликими партіями, а решту зберігали у своїх спільників.

Оперативники та слідчі вилучили понад 200 кг бурштину-сирцю
Оперативники та слідчі вилучили понад 200 кг бурштину-сирцю
фото: Національна поліція

Задля конспірації фігуранти спілкувалися між собою за допомогою рацій. Оброблений бурштин направляли за кордон.

На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них знаходилися саморобні помпи з приєднаними шлангами та були вириті ями.

На Рівненщині поліція викрила бурштинокопачів, серед яких був депутат громади фото 1
фото: Національна поліція

«У ході обшуків у «чорних копачів» оперативники та слідчі вилучили понад 200 кг бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи. За попередніми даними, вартість каміння становить майже 4,5 млн грн», – повідомляє Нацполіція.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення учасникам групи про підозру. Фігурантам може загрожувати до 7-ми років позбавленням волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

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Теги: Рівненщина кримінал поліція бурштин

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