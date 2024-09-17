Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)

У присутності сторін угоди та під контролем працівників Київської митниці іграшки було знищено

Товар імпортувався з Туреччини та декларувався як іграшка певної торговельної марки

Працівники Київської митниці перешкодили ввезенню в Україну з Туреччини китайських дитячих пластикових іграшок Barbie. Про це повідомила пресслужба київської митниці.

За даними митників, загальна кількість контрафактного товару склала 11,5 тис іграшок.

Товар, який імпортувався з Туреччини та декларувався як іграшка певної торгової марки, виявився з маркуванням іншої торгової марки – «Barbie». Під час огляду працівники митниці виявили цю невідповідність. Оформлення товару було одразу призупинене, а про можливе порушення прав було повідомлено правовласника торгової марки «Barbie» – компанію Mattel.

Згідно з укладеною угодою, імпортер подав заяву про переведення всієї партії контрафактних іграшок в митний режим знищення або руйнування. Після цього, у присутності сторін угоди та під контролем працівників Київської митниці, іграшки були знищені, при цьому процес був задокументований фото- та відеофіксацією.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях.