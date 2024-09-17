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Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото)
У присутності сторін угоди та під контролем працівників Київської митниці іграшки було знищено
фото: пресслужба митниці

Товар імпортувався з Туреччини та декларувався як іграшка певної торговельної марки

Працівники Київської митниці перешкодили ввезенню в Україну з Туреччини китайських дитячих пластикових іграшок Barbie. Про це повідомила пресслужба київської митниці.

За даними митників, загальна кількість контрафактного товару склала 11,5 тис іграшок.

Київські митники спалили понад 11 тис. ляльок Barbie (фото) фото 1

Товар, який імпортувався з Туреччини та декларувався як іграшка певної торгової марки, виявився з маркуванням іншої торгової марки – «Barbie». Під час огляду працівники митниці виявили цю невідповідність. Оформлення товару було одразу призупинене, а про можливе порушення прав було повідомлено правовласника торгової марки «Barbie» – компанію Mattel.

Згідно з укладеною угодою, імпортер подав заяву про переведення всієї партії контрафактних іграшок в митний режим знищення або руйнування. Після цього, у присутності сторін угоди та під контролем працівників Київської митниці, іграшки були знищені, при цьому процес був задокументований фото- та відеофіксацією.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. 

Теги: митниця Туреччина імпорт

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