Метро на Троєщину можна запустити до 2024 року, – Мінфін

Заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку

До 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро в мікрорайон Троєщина.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава, – повідомляє телеканал «Дом».

«Раніше головною перешкодою для будівництва моста на Троєщину була відсутність моста, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Зараз будівництво основної частини моста вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту», – сказав Кава.

Він зазначив, що в конструкції моста вже побудовані три станції метро: «Суднобудівна» на Рибальському півострові; станція «Труханів острів» на однойменному острові; станція «Затока Десенка».

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі – станцію «Райдужна». І ще дві станції на правому березі: станція «Подільська» з пересадкою на чинну станцію імені Тарас Шевченка; станцію «Глибочицька» або за другим варіантом «Татарська» з пересадкою на станцію метро «Лук’янівська».

Кава підкреслив, що як заступник міністра фінансів готовий допомогти київській владі залучити фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, «ми вже попередньо вели переговори з заступниками Віталія Кличка».

«Якщо міська влада спрацює, Мінфін їй допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити першу пускову ділянку. Зараз це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль», – резюмував заступник міністра.

Раніше повідомлялося, що на лінії метро на Троєщину буде 5 станцій, три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

В інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця 2020 року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Проте, чиновники КМДА повідомляли, що мешканцям 300-тисячної Троєщини доведеться чекати на будівництво метро в цей район років 5-10.

Читайте також: