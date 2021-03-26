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    Степанов розповів, доки у Києві буде пік захворювання на коронавірус

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    Міністр Степанов:&nbsp;До середини квітня, мінімум, нас чекатиме важкий період - Степанов розповів, доки у Києві буде пік захворювання на коронавірус
    Міністр Степанов: До середини квітня, мінімум, нас чекатиме важкий період
    фото: kryzh.gov.ua

    Міністр зазначив, що по всій території України швидко поширюється новий «британський» штам коронавірусу

    За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, складний період з коронавірусом триватиме щонайменше до середини квітня.

    Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    Міністр зазначив, що по всій території України швидко поширюється новий «британський» штам коронавірусу. «До середини квітня, мінімум, нас чекатиме важкий період», – заявив Степанов.

    Він зазначив, що найбільша завантаженість ліжок із киснем зараз у Києві – до 80%.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії. Вчора, 25 березня, 7 138 людей одужали, а 326 – померли від ускладнень захворювання. Також вчора госпіталізували 4 826 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19. За даними МОЗ минулої доби захворіли 923 дитини та 435 медичних працівників.

    Теги: Київ Максим Степанов коронавірус
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