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    Метрополітен і транспортники просять у Київради компенсації за роботу під час карантину

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    Метрополітен і транспортники просять у Київради компенсації за роботу під час карантину

    «Ми допомогли місту вистояти під час карантину, тепер місто може допомогти вистояти нам!»

    Працівники комунальних підприємств «Київський метрополітен» і «Київпастранс» звернулися до Київської міської ради із закликом підтримати проєкт рішення про забезпечення компенсації втрат перевізників під час пандемії коронавірусної хвороби Covid-19.

    Відповідні звернення від Об'єднаної профспілкової організації КП «Київський метрополітен» і Первинної профспілкової організації КП «Київпастранс» опублікували на офіційних сторінках підприємств у Facebook. У них транспортники закликали депутатів Київміськради виділити кошти на виплату зарплат і на решту необхідних витрат.

    «Відповідно до прийнятих міською владою рішень, КП «Київпастранс» із 23 березня 2020 року забезпечував перевезення окремими спеціальними рейсами автобусів, тролейбусів і трамваїв виключно працівників підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність міста Києва», – йдеться в заяві працівників підприємства.

    Крім того, як зазначають автори звернення, КП «Київпастранс» забезпечив безкоштовні централізовані перевезення медичних працівників опорних міських медичних установ, визначених для лікування хворих із Covid-19, і регулярні перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури.

    Співробітники Київського метрополітену, у свою чергу, відзначили, що через неможливість працювати в звичайному режимі з 17 березня по 25 травня 2020 року втрати доходів підприємства становили приблизно 621 млн грн. У КП «Київпастранс» також зазначають, що й зараз на підприємстві не можуть вийти на рівень доходів, який був до пандемії.

    Як йдеться у зверненнях, через обмеження роботи під час карантину комунальні підприємства втратили доходи, що призвело до погіршення фінансово-економічного стану підприємств. «Ми допомогли місту вистояти під час карантину, тепер місто може допомогти вистояти нам!», – йдеться у зверненні «Київпастрансу».

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