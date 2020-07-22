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    У Києві закрито станцію метро «Вокзальна» через підозрілу валізу

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    У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу - У Києві закрито станцію метро «Вокзальна» через підозрілу валізу
    У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу
    Фото: РБК-Україна

    Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід

    Через підозрілу валізу станцію метро «Вокзальна» у Києві тимчасово закрили на вхід та вихід.

    Про це повідомляє «Київський метрополітен» у своєму Twitter.

    «Увага! Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку», — йдеться у повідомленні.

    Водночас у Facebook-спільноті «Київ Оперативний» оприлюднили відео з місця події. На ньому видно, що біля входу до станції метро виявили покинуту валізу. Правоохоронці оточили периметр навколо неї.

    На місці працюють правоохоронці та піротехніки.

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    У Києві закрито станцію метро «Вокзальна» через підозрілу валізу
    У Києві закрито станцію метро «Вокзальна» через підозрілу валізу
    У Києві закрито станцію метро «Вокзальна» через підозрілу валізу

    Нагадаємо, що вчора у Києві на залізничному вокзалі також шукали вибухівку.

    Також 21 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська».

    Нагадаємо, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

    Згодом у поліції повідомили, що вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.

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