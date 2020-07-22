У Києві закрито станцію метро «Вокзальна» через підозрілу валізу



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У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу Фото: РБК-Україна

Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід

Через підозрілу валізу станцію метро «Вокзальна» у Києві тимчасово закрили на вхід та вихід.

Про це повідомляє «Київський метрополітен» у своєму Twitter.

«Увага! Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку», — йдеться у повідомленні.

Увага!

Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ulsAYYYxVG — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 22, 2020

Водночас у Facebook-спільноті «Київ Оперативний» оприлюднили відео з місця події. На ньому видно, що біля входу до станції метро виявили покинуту валізу. Правоохоронці оточили периметр навколо неї.

На місці працюють правоохоронці та піротехніки.

Нагадаємо, що вчора у Києві на залізничному вокзалі також шукали вибухівку.

Також 21 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська».

Нагадаємо, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Згодом у поліції повідомили, що вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.