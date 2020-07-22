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    Столична станція метро «Вокзальна» відновила роботу

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    На залізничному вокзалі знову запрацювала станція метро&nbsp; - Столична станція метро «Вокзальна» відновила роботу
    На залізничному вокзалі знову запрацювала станція метро 
    фото: РБК-Україна

    Правоохоронці завершили перевірку станції

    У Києві відновила роботу станція метро «Вокзальна», яку сьогодні зранку зачинили на вхід та вихід, оскільки поруч зі столичним центральним вокзалом знайшли підозрілу валізу.

    У пресслужбі столичного метрополітену заявили, що правоохоронці завершили перевірку станції.

    «Поліція завершила перевірку станції «Вокзальна». Метрополітен працює у звичайному режимі!» - вказано у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що через підозрілу валізу станцію метро «Вокзальна» у Києві тимчасово закрили на вхід та вихід.

    Нагадаємо, що вчора у Києві на залізничному вокзалі також шукали вибухівку.

    Також 21 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська».

    Нагадаємо, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

    Згодом у поліції повідомили, що вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.

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