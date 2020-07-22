Столична станція метро «Вокзальна» відновила роботу
Правоохоронці завершили перевірку станції
У Києві відновила роботу станція метро «Вокзальна», яку сьогодні зранку зачинили на вхід та вихід, оскільки поруч зі столичним центральним вокзалом знайшли підозрілу валізу.
У пресслужбі столичного метрополітену заявили, що правоохоронці завершили перевірку станції.
«Поліція завершила перевірку станції «Вокзальна». Метрополітен працює у звичайному режимі!» - вказано у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що через підозрілу валізу станцію метро «Вокзальна» у Києві тимчасово закрили на вхід та вихід.
Нагадаємо, що вчора у Києві на залізничному вокзалі також шукали вибухівку.
Також 21 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив про знешкодження вибухівки на ринку біля метро «Мінська».
Нагадаємо, у понеділок, 20 липня, о 15:40 в кафе на вулиці Біломорській стався вибух під столом, де знаходилась сумка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Згодом у поліції повідомили, що вибух у столичному кафе спричинила салютна установка.