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    Мінкультури не має наміру ініціювати знесення Арки дружби народів у Києві

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    Мінкультури не має наміру ініціювати знесення Арки дружби народів у Києві
    Фото: igotoworld.com

    Міністр культури Володимир Бородянський: Поки я не буду ставити питання про знесення цього пам'ятника

    Міністерство культури, молоді та спорту не має наміру ініціювати знесення Арки дружби народів у Києві. Про це міністр культури Володимир Бородянський повідомив в інтерв'ю «Громадському радіо».

    «Мені здається, що щось руйнувати - пам'ятники або таке - це справа остання. По-перше, нам треба розібратися з тим, що ми думаємо і як ми думаємо. І відчуваємо ми як українці свою ідентичність. І поки я не буду ставити питання про знесення цього пам'ятника», - сказав він.

    При цьому з пріоритетних завдань міністерства Бородянський зазначив підвищення залученості громадян, культурне розмаїття та доступність культурних послуг, підвищення ідентичності, збільшення частки культурних індустрій у структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), збільшення внутрішнього і зовнішнього туризму в Україні, а також створення українського медіаконтенту і політики , яка запобігатиме маніпулюванню громадською думкою.

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    Як повідомлялось, у 2016 році Міністерство культури допускало проведення відкритого конкурсу проектів переосмислення Арки дружби народів.

    Монумент під аркою міг би бути переданий до Музею тоталітарних режимів, коли той буде створений, а сам простір під аркою міг би використовуватися в новому значенні.

    Однак пізніше в 2018 році Мінкультури під головуванням Євгена Нищука заявило, що не має наміру ініціювати знесення Арки дружби народів.

    Джерело: Українські новини

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