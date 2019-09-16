Новий міністр культури каже, що Держкіно перевищило повноваження



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Бородянський додав, що не може скасувати результати 11-го пітчингу Держкіно, але рекомендує Раді з держпідтримки кінематографії переглянути його результати

Держкіно вийшло за рамки своїх повноважень, коли затвердило переможців одинадцятого пітчингу, фінансування яких сягнуло 1,7 млрд грн.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на пресконференції з нагоди відкриття Kyiv Media Week, повідомляє Укрінформ.

«Був проведений пітчинг, на якому вибороли перемогу фільми на суму 1,7 млрд гривень. Поточне фінансування Держкіно становить 500 млн гривень на рік... Сьогодні держава обмежує можливості фінансування на суму 500 млн. гривень на рік. На наш погляд Держкіно вийшло за рамки своїх повноважень», - сказав він.

Бородянський додав, що на цьому конкурсі були представлені виключно ігрові, дебютні арт-фільми, і не були представлені серіали, анімація, документальне кіно. За його словами, одиннадцятий пітчинг Держкіно закрив можливість досить потужній частині індустрії взагалі отримати державне фінансування.

Також Бородянський додав, що не може скасувати результати 11-го пітчингу Держкіно, але рекомендує Раді з держпідтримки кінематографії переглянути його результати.

За словами міністра, є два шляхи вирішення цієї ситуації. Перший – підняти необхідну для перемоги мінімальну кількість балів, які поставили проєктам-учасникам пітчингу члени Експертних комісій, та затвердити новий перелік переможців. Другий – запровадити оцінювання в комерційному кіно таких показників, як успішність продюсера та режисера.

Також Бородянський наголосив, що доля 12-го пітчингу поки невідома. За його словами, усе залежатиме від того, яке рішення про результати 11-го пітчингу прийме Рада з державної підтримки кінематографії.

«Дати пітчингів Держкіно стануть відомими наперед, і будуть прив’язані до затвердження державного бюджету та виділення коштів на фінансування фільмів», - додав він.

Бородянський додав, що Міністерство планує змінити принципи державного фінансування кіноіндустрії, зробити їх більш прозорими.

«Ми будемо визначити пріоритети державного фінансування кіно. У держави є пріоритет і вона їх повинна оголосити та сказати, що наш розподіл на найближчі два-три роки із розумінням того, що фільми знімаються не один рік, а вони переходять із року і рік, ми повинні визначити цю стратегію та донести її до всіх», - сказав Бородянський.

За його словами, проблемою — те, що є нормою фінансувати фільми лише протягом одного року.

«Це технологічна проблема, яку ми повинні вирішити. Будемо це змінювати, але на початку треба вирішити, а потім вже діяти. Сподіваюся, що до нового року ми це вирішимо», - наголосив він.

Урядовець зазначив, що нове відомство з наступного року керуватиме фінансуванням кінопроєктів однієї з інституції. Нині, пояснив Бородянський, у держави є кілька варіантів підтримки кіно. Перший — коли держава 100% фінансує кіно. Це дебюти, авторське кіно, документальне. До 80% держава фінансує ігрове кіно і до 50% держава фінансує серіали. Також у держави є кілька інституцій, які це фінансують: Український культурний фонд, який профінансував близько 300 млн грн в цьому році, близько 500 млн грн фінансує Держкіно і близько 50 млн грн фінансував у цьому році Мінкульт.

«Це трохи дивна ситуація, що у нас в різних інституціях розпорошені кошти. В наступному році вони будуть скеровані в одну інституцію, і ми будемо керувати коштами з однієї структури», — зазначив Бородянський.