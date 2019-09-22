Бородянський не бачить причин анонсувати зміни в «мовний закон»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Міністр розмовляє українською вже місяць, бо це обов’язок урядовця

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський наголосив, що закон про мову треба виконувати.

Про це він зазначив у інтерв’ю Громадському радіо.

«Що стосується мови, то я вважаю, що є закон про мову, який треба виконувати. І я поки що не бачу причин, щоб анонсувати якісь зміни в цей закон», – сказав Бородянський.

Він також додав, що сам розмовляє українською вже місяць, бо це обов’язок урядовця. «...і мені подобається. Це такий період, коли я використовую слова, які я забув, я їх раніше не використовував, мова стає більш яскравою, я більш якісно можу висловлювати свою думку, мене захоплює процес оволодіння мовними нюансами», – сказав міністр.

Крім того, він наголосив, що не хоче ділити людей за мовним принципом. «Я не вважаю, що люди, які розмовляють російською, творять «русский мир». Також я не погоджуюся з тим, що президент був творцем «русского мира». Наприклад, я все життя розмовляв російською мовою. І я взагалі не хочу ділити людей за мовним принципом», – додав Бородянський.

Як відомо, в Україні 16 липня набув чинності Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до закону, володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані Президент, Голова Верховної Ради та його заступники, Прем’єр-міністр, усі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та посадовці всіх рангів, керівники та особовий склад Нацполіції, судді, адвокати й нотаріуси, керівники закладів освіти, педагоги та медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, новий міністр культури каже, що Держкіно перевищило повноваження.