У Запорізькій області троє п'ятирічних дітей провалилися під лід і потонули



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Загиблим дітям було по п'ять років, серед них двоє близнят Фото ілюстративне

За життя діток боролися протягом години, але врятувати їх не вдалося

У селі Долинське Запорізького району на ставку провалилися під лід та потонули троє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«8 лютого у селі Долинське Запорізької області, на місцевому ставку провалилися під лід та потонули троє дітей 2014 року народження», - йдеться у повідомленні.

Як уточнив директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко, усім дітям - по п'ять років, серед них двоє близнят.

На місце виїхали три бригади медиків. За життя діток боролися протягом години, але врятувати їх не вдалося.

У поліції факт трагедії підтвердили, подробиці обіцяють повідомити у неділю.

Нагадаємо, у січні на Київщині поліція і рятувальники витягли жінку з крижаної води.