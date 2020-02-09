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    У Запорізькій області троє п'ятирічних дітей провалилися під лід і потонули

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    Загиблим дітям було по п'ять років, серед них двоє близнят - У Запорізькій області троє п'ятирічних дітей провалилися під лід і потонули
    Загиблим дітям було по п'ять років, серед них двоє близнят
    Фото ілюстративне

    За життя діток боролися протягом години, але врятувати їх не вдалося

    У селі Долинське Запорізького району на ставку провалилися під лід та потонули троє дітей.

    Про це повідомляє  пресслужба ДСНС.

    «8 лютого у селі Долинське Запорізької області, на місцевому ставку провалилися під лід та потонули троє дітей 2014 року народження», - йдеться у повідомленні.

    Як уточнив директор  Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко, усім дітям - по п'ять років, серед них двоє близнят.

    На місце виїхали три бригади медиків. За життя діток боролися протягом години, але врятувати їх не вдалося.

    skeiebao.

    У поліції факт трагедії підтвердили, подробиці обіцяють повідомити у неділю.

    Нагадаємо, у січні на Київщині поліція і рятувальники витягли жінку з крижаної води.

    ДСНС діти смерть на воді потонули Запорізька область
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