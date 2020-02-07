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    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)

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    Пожежа виникла на СТО на вул. Резервній - У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
    Пожежа виникла на СТО на вул. Резервній
    Фото: Київ оперативний

    Серйозна пожежа неподалік Куренівки

    Сьогодні, 7 лютого, вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування на вулиці Резервній в Оболонському районі Києва.

    СТО знаходиться неподалік Куренівки.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Дуже серйозна пожежа охопила станцію технічного обслуговування, що знаходиться на вулиці Резервній (неподалік Куренівки). Всередині майстерні знаходиться декілька автівок», - йдеться в повідомленні.

    На місці працює велика кількість рятувальників ДСНС.

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    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
    У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)

    Інформації про потерпілих поки немає.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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