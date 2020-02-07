У Києві велика пожежа: горить СТО з автівками (фото, відео)
Пожежа виникла на СТО на вул. Резервній
Фото: Київ оперативний
Серйозна пожежа неподалік Куренівки
Сьогодні, 7 лютого, вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування на вулиці Резервній в Оболонському районі Києва.
СТО знаходиться неподалік Куренівки.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Дуже серйозна пожежа охопила станцію технічного обслуговування, що знаходиться на вулиці Резервній (неподалік Куренівки). Всередині майстерні знаходиться декілька автівок», - йдеться в повідомленні.
На місці працює велика кількість рятувальників ДСНС.
Інформації про потерпілих поки немає.