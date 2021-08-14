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    Минулої доби у Києві виявили 198 випадків коронавірусу

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    Серед нових хворих на коронавірус киян - 8 дітей - Минулої доби у Києві виявили 198 випадків коронавірусу

    Серед нових хворих на коронавірус киян - 8 дітей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві за минулу добу виявили 198 хворих на коронавірус, дві людини померли, 310 людей одужали. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

    Серед 198 нових хворих 121 жінка (віком від 21 до 86 років), 69 чоловіків (віком від 18 до 82 років), 4 дівчинки (від 5 до 12 років) і 4 хлопчики (від 1 до 16 років).

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    У цю п’ятницю госпіталізували 53 хворих із коронавірусом та 20 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (54), Солом‘янському (45) та Святошинському (29) районах.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.

    Теги: Віталій Кличко Київ жінка коронавірус
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    Минулої доби у Києві виявили 198 випадків коронавірусу