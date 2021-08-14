В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)

«Палати забиті літніми пацієнтами, які стогнуть від болю» - пацієнт

Жителі окупованого Росією півострова Крим розповіли про жахливі умови місцевих лікарень. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримська ластівка».

Про жахи лікарні розповів пацієнт, який перебуває на лікуванні в 1-й міській лікарні в інфекційному відділенні, з підозрою на пневмонію.

«Палати забиті стогнучими літніми пацієнтами. Медсестри, а їх 2, бігають на два поверхи. У реанімації немає місць. В палатах повна антисанітарія. На вікнах відсутні москітні сітки. Санвузол в цвілі, а тут на секундочку пацієнти із захворюваннями легень, ще й цвіллю дихати!», - йдеться в повідомленні.

Більш того, по ночах вилазять всякі гади, серед яких таргани і павуки. Також налітає багато комарів, оскільки немає москітних сіток. За словами пацієнта, заснути в таких умовах неможливо.

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