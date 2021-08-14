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    Події в Україні

    В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)

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    &laquo;По ночах вилазять всякі гади, серед яких таргани і павуки&raquo; - пацієнт - В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)

    «По ночах вилазять всякі гади, серед яких таргани і павуки» - пацієнт

    Фото Telegram-канал Кримська ластівка»

    «Палати забиті літніми пацієнтами, які стогнуть від болю» - пацієнт

    Жителі окупованого Росією півострова Крим розповіли про жахливі умови місцевих лікарень. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримська ластівка».

    Про жахи лікарні розповів пацієнт, який перебуває на лікуванні в 1-й міській лікарні в інфекційному відділенні, з підозрою на пневмонію.

    «Палати забиті стогнучими літніми пацієнтами. Медсестри, а їх 2, бігають на два поверхи. У реанімації немає місць. В палатах повна антисанітарія. На вікнах відсутні москітні сітки. Санвузол в цвілі, а тут на секундочку пацієнти із захворюваннями легень, ще й цвіллю дихати!», - йдеться в повідомленні.

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    В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)
    В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)
    В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)
    В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)
    Фото Telegram-канал Кримська ластівка»

    Більш того, по ночах вилазять всякі гади, серед яких таргани і павуки. Також налітає багато комарів, оскільки немає москітних сіток. За словами пацієнта, заснути в таких умовах неможливо.

    Нагадаємо, в Україні судитимуть високопосадовця так званої «ДНР».

    Теги: Крим окупанти лікарня окупація коронавірус
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    В мережі показали жахи міської лікарні окупованого Севастополя (фото)