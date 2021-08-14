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    У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії

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    У РФ третю добу поспіль фіксується антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу - У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії

    У РФ третю добу поспіль фіксується антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу

    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Росії померли 819 пацієнтів

    За минулу добу в Росії померли 819 пацієнтів з Covid-19 - це антирекорд з початку пандемії. Про це повідомляється в Telegram-каналі оперативного штабу.

    Останній раз максимум смертей від Covid-19 був виявлений 13 серпня - тоді в Росії за добу померли 815 осіб.

    За даними оперативного штабу, всього з початку пандемії в країні померли 169683 особи.

    Найбільше заражень зафіксовано в Москві (2317), Санкт-Петербурзі (1823), Московської області (1307) і в Нижньогородської області (544). Найменше - в Ненецькому автономному окрузі (12), Чукотському автономному окрузі (15) і в Магаданській області (27).

    Як повідомлялося, в Україні 161792 людини вакциновано проти Covid-19 за добу 13 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 106206 людей, повністю імунізовані - 55586 людей. Протягом доби працювали, 926 мобільних бригад, 2879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.

    Теги: Росія смерть епідемія щеплення коронавірус
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    У Росії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу за весь час пандемії