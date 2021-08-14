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    Події в Україні

    Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів

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    Ведмеді спокійно спостерігали за машинами, що проїжджали трасою - Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів
    Ведмеді спокійно спостерігали за машинами, що проїжджали трасою
    Фото: Тетяна Крилюк/Facebook

    Тварини почувалися досить вільно – сиділи на дорозі, спостерігаючи за машинами

    Мандрівники із Чернівців зустріли на Трансфегераському шосе, що у Румунії, шістьох ведмедів. Клишоногі трапилися їм один за одним на приблизно 30-кілометровому відрізку шляху. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Тетяна Крилюк.

    «Сьогодні у нас надзвичайний день. Найдивовижніший бонус і зустріч з моїм найбільшим страхом у горах. Це видовище, яке треба заслужити. Одразу 6 ведмедів, серед яких ведмедиця з двома ведмежатами. Трансфагараш, п'ятниця 13-ого», – написала жінка.

    Як видно із відео, яке оприлюднила Тетяна, тварини почувалися досить вільно. Вони сиділи на дорозі, спостерігаючи за машинами, а мама-ведмедиця повільно, без поспіху, перейшла трасу з двома ведмежатами.

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    Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів
    Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів
    Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів
    Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів
    Фото: Тетяна Крилюк/Facebook

    Раніше «Балканський оглядач» повідомляв, що у Румунії проведуть перепис бурих ведмедів та розроблять план дій, аби вирішити проблему зі зростанням їхньої кількості. Зараз Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. Якщо після Другої світової війни їхня кількість становила близько 800, зараз, за офіційними даними - 6 тисяч. У Міністерстві охорони навколишнього середовища припускають, що насправді їх вже 8000. Найчастіше клишоногих, іноді цілими родинами, бачать на гірській трасі Трансфагараш у Карпатах.

    Водночас, у більшості європейських держав популяція ведмедів становить лише кілька десятків, або навіть одиниці.

    Румунія вже намагалася «роздати» своїх ведмедів в інші країни ЄС, але жодна з держав не висловила зацікавленості.

    Раніше у Якутії (Росія) чорний домашній кіт на прізвисько Вася дав відсіч дикому ведмедю і прогнав звіра від табору, який розбили його господарі.

    Нагадаємо, на Київщині рятувальники зняли з дерева хлопця, який поліз визволяти кота й сам застряг.

    Теги: ЄС Румунія тварини Facebook жінка
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    Наче у зоопарку. Мандрівники зустріли на гірській трасі у Румунії шістьох ведмедів