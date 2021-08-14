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    Минулої доби в Україні зафіксували 1353 нові випадки коронавірусу, померла 21 людина

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    Минулої доби в Україні від коронавірусу померла 21 людина - Минулої доби в Україні зафіксували 1353 нові випадки коронавірусу, померла 21 людина

    Минулої доби в Україні від коронавірусу померла 21 людина

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 641 особа;
    • летальних випадків – 21;
    • одужало – 791 особа.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 24962 особи,
    • методом ІФА – 9121 особа,
    • експрес-тестами – 17068 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2265217 осіб;
    • одужало – 2196589 осіб;
    • летальних випадків – 53238;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11652141.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

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    Нагадаємо, за минулу добу, 12 серпня, в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 73, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано 613 осіб, летальних випадків – 44, одужало – 1 007 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 22 318 осіб, методом ІФА – 8 133 особи, експрес-тестами – 16 904 особи.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксували 1353 нові випадки коронавірусу, померла 21 людина