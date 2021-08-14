Минулої доби в Україні зафіксували 1353 нові випадки коронавірусу, померла 21 людина

Минулої доби в Україні від коронавірусу померла 21 людина

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 641 особа;

летальних випадків – 21;

одужало – 791 особа.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 24962 особи,

методом ІФА – 9121 особа,

експрес-тестами – 17068 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2265217 осіб;

одужало – 2196589 осіб;

летальних випадків – 53238;

проведено ПЛР-тестувань – 11652141.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81).

Нагадаємо, за минулу добу, 12 серпня, в Україні зафіксовано 1263 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 73, медпрацівників – 52. Також за минулу добу госпіталізовано 613 осіб, летальних випадків – 44, одужало – 1 007 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 22 318 осіб, методом ІФА – 8 133 особи, експрес-тестами – 16 904 особи.