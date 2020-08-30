Минулої доби у Києві виявили коронавірус у 109 мешканців



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Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

Минулої доби померли дев’ять мешканців столиці

Коронавірус виявили ще в 109 мешканців Києва. Померли минулої доби дев’ять людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Коронавірус за минулу добу виявили в 109 мешканців Києва. Знову велика кількість летальних випадків – померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 202 киян. На сьогодні в столиці вже 13093 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Зокрема захворіли: 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіка віком від 20 до 84 рокiв, 2 дівчаток 6 та 7 років та 2-річний хлопчик.

Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

До лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 90 людей. Всього коронавірус подолали 4319 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 22, у Дніпровському – 20 та в Святошинському районі – 17 випадків, – зазначив Кличко. – Дотримуючись елементарних правил безпеки, ви дбаєте не тільки про себе, а й про людей, які поруч. Не будьте легковажними! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

Коронавірус в Україні

Всього 119074

Хворіють 59813

Одужали 56734

Померли 2527

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Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).