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    Минулої доби у Києві виявили коронавірус у 109 мешканців

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    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - Минулої доби у Києві виявили коронавірус у 109 мешканців
    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

    Минулої доби померли дев’ять мешканців столиці

    Коронавірус виявили ще в 109 мешканців Києва. Померли минулої доби дев’ять людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Коронавірус за минулу добу виявили в 109 мешканців Києва. Знову велика кількість летальних випадків – померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 202 киян. На сьогодні в столиці вже 13093 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Зокрема захворіли: 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіка віком від 20 до 84 рокiв, 2 дівчаток 6 та 7 років та 2-річний хлопчик.

    Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.

    До лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. 

    Одужали за минулу добу 90 людей. Всього коронавірус подолали 4319 мешканців Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 22, у Дніпровському – 20 та в Святошинському районі – 17 випадків, – зазначив Кличко. – Дотримуючись елементарних правил безпеки, ви дбаєте не тільки про себе, а й про людей, які поруч. Не будьте легковажними! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

    Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

    Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

    У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      119074
    • Хворіють
      59813
    • Одужали
      56734
    • Померли
      2527

    Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

    Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

    Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

    У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

     

    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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