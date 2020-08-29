Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіла 2 481 особа



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Станом на ранок в Україні померла 41 особа

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 2 492

Станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

Коронавірус в Україні

Всього 114497

Хворіють 56963

Одужали 55083

Померли 2451

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974).

Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49).

Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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