В «Слузі народу» пояснили, навіщо пустили гроші з Covid-фонду на дороги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

35 мільярдів грн спрямували на так зване велике будівництво доріг

Арахамія відзвітував про грандіозні плани і назвав їх «історичними»

Гроші на будівництво доріг, взяті з фонду боротьби з коронавірусом - це «інвестиції в самих себе».

Про це в ефірі каналу «Україна 24» сказав глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Якби ми їх не витратили (гроші з фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг - ред.), то тоді б не робили дороги і потім позичали на дороги. Тобто ці гроші ми б все одно позичали, тільки пустили б не на коронавірус , а на дороги», - сказав нардеп.

Арахамія також розповів про плани з будівництва доріг.

«Гроші повинні працювати. Кожна гривня, яка вкладена в дороги, шість гривень приносить протягом чотирьох років в бюджет. Це інвестиція в самих себе. Ми наближаємося до того, щоб в цьому році зробити 4 200 км, це історичний рекорд, а програма - за п'ять років зробити 20 тис. км», - сказав глава фракції «Слуга народу».

До слова, раніше «Главком» писав, що станом на початок серпня із коронавірусного фонду не закупили жодного апарата ШВЛ.

Слід нагадати, що заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що аудит коштів «коронавірусного фонду» проводиться регулярно. Він також зауважив, що цільове використання фінансових ресурсів знаходиться «під пильною увагою» Міжнародного валютного фонду, адже про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику.

Також чиновник пояснив, чому половину грошей з «коронавірусного фонду» пішло на «велике будівництво» Зеленського.

До слова, у Мінфіні розказали, на що насправді пішли гроші з «коронавірусного» фонду.