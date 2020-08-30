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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2 096 людей

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    Станом на ранок в Україні померло 35 людей - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2 096 людей
    Станом на ранок в Україні померло 35 людей

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 2 527

    Станом на ранок 30 серпня в Україні зафіксовано 2 096 нових випадків коронавірусу, це на 385 випадків менше, ніж учора (2 481).

    Одужали – 596 (вчора 1 055), померли – 35 (вчора 41).

    Загалом одужали 56 734 особи, летальних випадків – 2 527.

    У Києві виявлено хворих 109 осіб (вчора 265). Також 148 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 142) і 188 – на Львівщині (вчора 190), 198 – на Харківщині (вчора 247), 171 – в Івано-Франківській (вчора 182).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      116978
    • Хворіють
      58348
    • Одужали
      56138
    • Померли
      2492

    Як повідомлялося, станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2 481 новий випадок коронавірусу, це на 43 випадки більше, ніж учора (2 438).

    Одужали – 1 055 (вчора 866), померли – 41 (вчора 48).

    Загалом одужали 56 138 осіб, летальних випадків – 2 492.

    У Києві виявлено хворих 265 осіб (вчора 251). Також 142 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 155) і 190 – на Львівщині (вчора 215), 247 – на Харківщині (вчора 242), 182 – в Івано-Франківській (вчора 176).

    епідемія коронавірус
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