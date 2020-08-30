ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань



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Всього ВООЗ допустила 33 вакцини до клінічних випробувань

Вакцину створили на основі штаму вірусу, виділеного у хворих

Всесвітня організація охорони здоров’я включила казахстанську вакцину від Covid-19 до списку допущених до клінічних випробувань. Про це пише «Казінформ».

Повідомляється, що казахстанську вакцину QazCovid-in розробили співробітники науково-дослідницького інституту проблем біологічної безпеки комітету науки Міністерства освіти і науки Казахстану. Її створили на основі штаму вірусу, виділеного у хворих в республіці.

За даними видання, всього ВООЗ допустила 33 вакцини до клінічних випробувань.

Клінічні випробування планують почати проводити на добровольцях у вересні.

Нагадаємо, 28 серпня, у ВООЗ заявили, що коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів. З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 серпня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 842 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 людини.

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