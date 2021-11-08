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    За перший тиждень листопада в Україні зроблено понад 1,6 млн cоvid-щеплень

    •  glavcom.ua
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    За перший тиждень листопада в Україні зроблено понад 1,6 млн cоvid-щеплень
    фото: glavcom.ua

    За добу вакцину від коронавірусу отримали 85 тисяч людей

    В Україні за перший тиждень листопада зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 85 тис. людей, а 33,4 тис. – повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Вакцинацію здійснювали 585 мобільних бригад, 1 822 пунктів щеплення і 427 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві (11 982), а також у Дніпропетровській (7 405) та Одеській (7 399) областях, де виявили найбільше нових випадків інфікування.

    Вакцинували трьома препаратами: Pfizer (Comirnaty) – понад 40,4 тис. щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 36 тис. та AstraZeneca – 8,5 тис.

    Загалом за минулий тиждень – з 1 до 7 листопада – зробили 1,6 млн щеплень. Тижнем до цього в Україні зробили 1,7 мільйона щеплень.

    Від початку масової вакцинації проти Covid-19 в Україні зробили 19,3 млн щеплень. Першу дозу отримали 11,4 млн людей, а повністю вакцинувалися – понад 7,9 млн.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    За перший тиждень листопада в Україні зроблено понад 1,6 млн cоvid-щеплень