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    У Києві на вихідні утворилися величезні черги до пунктів вакцинації (відео)

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    У столиці до пунктів вакцинації утворилися величезні черги - У Києві на вихідні утворилися величезні черги до пунктів вакцинації (відео)
    У столиці до пунктів вакцинації утворилися величезні черги
    Фото: скріншот з відео

    У столиці сотні людей чекають на вакцинацію від коронавірусу

    У столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу. Відповідне відео опублікувало у Facebook видання Telegraf UA.

    У Міжнародному виставкому центрі, де розміщені пункти вакцинації, утворилися черги із сотень людей.

    Люди називають різні причини, чому вирішили вакцинуватись. Одні зізнаються, що не бояться коронавірусу, але прийшли на вакцинацію через обмеження на проїзд в громадському транспорті. Інші ж говорять, що прийшли, бо усвідомлюють небезпеку хвороби.

    Як відомо, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 7 листопада доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna.

    Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Теги: хвороби щеплення вакцинація населення
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    У Києві на вихідні утворилися величезні черги до пунктів вакцинації (відео)